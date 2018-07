Serena supera Na Li, avança em Miami e garante topo do ranking

MIAMI - Serena Williams garantiu a permanência no topo do ranking nesta terça-feira ao derrotar a chinesa Na Li e avançar à semifinal do Torneio de Miami. Principal favorita ao título, a tenista da casa venceu a quinta cabeça de chave por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6(7/5).

Ao alcançar à semifinal, Serena descartou qualquer ameaça de ser superada no ranking da próxima semana - Maria Sharapova ameaçava a posição da norte-americana. De quebra, a tenista da casa deu mais um passo rumo ao sexto título em Miami.

Em busca da vaga na final, Serena vai encarar na quinta-feira a vencedora do confronto entre a atual campeã Agnieszka Radwanska, da Polônia, e a belga Kirsten Flipkens. Elas se enfrentam ainda nesta terça.

Para avançar na competição, Serena mostrou novamente poder de reação, principalmente no segundo set. No primeiro, defendeu-se bem das investidas de Na Li e abriu vantagem ao faturar a única quebra de saque do set.

A chinesa reagiu na segunda parcial e chegou a fazer 5/4, sacando para o set. Serena, contudo, voltou a exibir forte reação. Devolveu a quebra, levou o duelo para o tie-break e mostrou superação nos pontos decisivos para fechar o jogo em 1h50min.