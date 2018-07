Serena Williams desiste da Copa Hopman e só volta em Melbourne

A organização da Copa Hopman confirmou nesta quarta-feira que Serena Williams abandonou a disputa da competição, em Perth (AUS). A tenista número 1 do mundo já havia desistido do confronto que travava com a australiana Jarmila Gajdosova Wolfe, na última terça, quando perdia por 7/5 e 2/1, após sentir dores no joelho esquerdo, e agora resolveu descansar para focar a sua preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam marcado para começar no próximo dia 18.

Antes de abandonar o duelo que fazia com Jarmila, Serena já havia desistido de atuar na primeira rodada da Copa Hopman, na segunda-feira, quando os Estados Unidos encararam a Ucrânia. E agora a líder da WTA optou por não encarar Karolina Pliskova em confronto que estava programado para acontecer nesta quinta, quando as norte-americanas medirão forças com a República Checa pelo Grupo A da competição.

Na última terça, após deixar o jogo diante de Jarmila, válido por duelo entre Estados Unidos e Austrália, Serena afirmou que a lesão no joelho esquerdo não era motivo de preocupação a longo prazo, mas ela evitou seguir na disputa da Copa Hopman para não agravar o problema antes da disputa do Aberto da Austrália.

Desta forma, Serena será substituída por Victoria Duval no confronto com Pliskova, previsto para começar às 7h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira. Essa mesma substituição já havia acontecido na última segunda-feira.

MURRAY É SURPREENDIDO

Atual vice-líder do ranking mundial, Andy Murray foi surpreendido nesta quarta-feira ao ser derrotado por Nick Kyrgios por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5), em confronto entre Grã-Bretanha e Austrália pela Copa Hopman.

Antes disso, na última segunda, Murray liderou o triunfo da Grã-Bretanha por 2 a 1 sobre a França, pelo Grupo B, quando derrotou Kenny de Schepper. Agora, porém, acabou sofrendo a sua primeira derrota em cinco jogos contra Kyrgios, de apenas 20 anos e atual 30º colocado do ranking da ATP.

Assim, a Austrália abriu 1 a 0 na disputa que trava com a Grã-Bretanha neste dia de disputas da Copa Hopman, que nesta quarta também já teve a Alemanha superando a França por 2 a 1. No primeiro duelo do dia, Caroline Garcia venceu Sabine Lisicki por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5). Depois, porém, os alemães reagiram com Alexander Zverev derrotando Kenny De Schepper por duplo 6/2. Já no desempate no duelo de duplas mistas, Lisicki e Zverev passaram por Garcia e De Schepper por 2 sets a 1, com 6/4, 6/7 (6/8) e 10/6.