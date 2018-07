Serena desiste de defender título de torneio sueco

A organização do Torneio de Bastad, na Suécia, anunciou nesta sexta-feira a ausência de Serena Williams na competição que terá início na próxima segunda. Atual campeã, a número 1 do mundo desistiu de defender o título conquistado no ano passado.

Serena alegou que não está 100% em forma para entrar em quadra depois de passar mal em Wimbledon. Em Londres, ela contraiu o vírus que prejudicou seu rendimento na chave de duplas, após ser eliminada na disputa de simples.

"Bastad foi meu lugar favorito no ano passado. Estou profundamente triste por não poder voltar neste ano", lamentou a norte-americana, que pretende se recuperar totalmente antes de voltar ao circuito. Seu próximo objetivo é o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, em Nova York.

Sem a presença de Serena Williams, a chave de Bastad terá a sul-africana Chanelle Scheepers, que entrará direto no torneio, dispensando a disputa do qualifying.