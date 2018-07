Serena desiste de jogar em Linz e adia volta às quadras

Os organizadores disseram em um comunicado divulgado neste domingo que Serena sentiu dores enquanto treinava na Flórida, no sábado, e que um exame mostrou que sua lesão não cicatrizou adequadamente.Assim, Ana Ivanovic, ex-número 1 do mundo e que venceu este torneio em 2008, foi colocada no sorteio como substituta de Serena.

A norte-americana está afastada das quadras desde julho, depois de cortar o pé ao pisar em cacos de vidro em um restaurante, após ser campeã em Wimbledon. Serena foi submetida à cirurgia e voltou a treinar em setembro, mas seu retorno foi adiado outras duas vezes, em Tóquio e Pequim.

Campeã do Aberto da Austrália e de Wimbledon neste ano, Serena jogou apenas seis torneios neste ano e vai perder a liderança do ranking da WTA para a dinamarquesa Caroline Wozniacki quando a lista for atualizada.