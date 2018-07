Serena desiste de jogo da Copa Hopman por inflamação no joelho

Serena Williams desistiu de participar nesta segunda-feira do seu jogo de estreia na Copa Hopman, um torneio por equipes mistas disputado em Perth, por causa de uma inflamação no joelho, o que pode ser considerado como um revés precoce nos seus preparativos para a defesa do seu título do Aberto da Austrália.

A número 1 do mundo acabou sendo substituída por Vicky Duval, que perdeu por 6/4 e 6/1 para Elina Svitolina. Depois, Alexandr Dolgopolov bateu Jack Sock por 6/4 e 6/2, garantindo a vitória da Ucrânia no confronto pelo Grupo A, mesmo que os norte-americanos tenham vencido depois o jogo de duplas mistas por 6/2 e 6/3.

Serena disse que espera ter condições de jogar nesta terça-feira, quando a equipe dos Estados Unidos vai encarar a Austrália Ouro. O diretor da Copa Hopman, Paul Kilderry, disse que Serena sentiu dores no joelho no último domingo. "Ela queria aproveitar a oportunidade de jogar, ela aqueceu esta manhã, mas o bom senso prevaleceu e ela somente pensou que hoje não poderia pode fazê-lo", comentou.

Depois de ganhar os títulos do Aberto da Austrália, de Roland Garros e Wimbledon em 2015, faltou pouco para Serena completar a temporada tendo vencido os quatro torneios do Grand Slam, pois ela perdeu para Roberta Vinci nas semifinais do US Open para Roberta Vinci.

Na outra série do dia, Andy Murray liderou o triunfo da Grã-Bretanha por 2 a 1 sobre a França, pelo Grupo B. No seu primeiro compromisso da temporada, o número 2 do mundo derrotou Kenny de Scheeper com facilidade, por duplo 6/2.

Na partida feminina, porém, a francesa Caroline Garcia superou a britânica Heather Watson por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/3. A definição do confronto, então, ficou para o jogo de duplas mistas, vencido pelos britânicos também por 2 a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 10/6.

A Copa Hopman prossegue nesta terça-feira. Além do duelo entre Austrália Ouro e Estados Unidos, ambos derrotados na rodada inicial do Grupo A, República Checa e Ucrânia, que triunfaram na chave, também vão se enfrentar.