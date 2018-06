Serena diz que filha é motivação para buscar recorde de Margaret Court

Prestes a fazer seu retorno às quadras, no Torneio de Indian Wells, Serena Williams revelou nesta terça-feira que a sua filha de seis meses de idade virou motivação extra para tentar alcançar o recorde de títulos de Grand Slam. A marca atual, de 24 troféus, pertence à australiana Margaret Court. Serena tem 23.

"Sempre fui uma pessoa muito motivada, mas agora o que me motiva é ver a minha filha me acompanhando nos torneios para ver fazer algo grandioso, jogando bem. Isso, com certeza, me dá motivação", declarou a tenista norte-americana em entrevista à BBC.

Serena disse acreditar que poderá retomar o alto nível dentro de quadra, apesar da ausência de mais de um ano das quadras. "Há seis anos, eu pensei em me aposentar, mas ainda estou aqui e estou jogando bem. E acho que ainda continuarei jogando bem", afirmou a ex-número 1 do mundo.

Serena se afastou do circuito após vencer o Aberto da Austrália do ano passado, ao descobrir que estava grávida. Seu retorno aconteceu num jogo de duplas, numa partida da Fed Cup, em que foi derrotada ao lado da irmã Venus. Sua volta em jogos de simples acontecerá em Indian Wells, que terá início nesta quarta.

"Eu não sei quais são as minhas expectativas. Eu não posso dizer que espero perder porque eu nunca diria isso. Mas está diferente. O que espero mesmo é ver em que nível estou jogando", disse a tenista, eleita a melhor atleta de 2017 no Prêmio Laureus, na semana passada.

Apesar das baixas expectativas, Serena se mostrou motivada para disputar os demais Grand Slams do ano. "Este é um bom momento para começar, já pensando no verão [europeu]. Se eu quero jogar nestes Grand Slams e jogar bem, acho que este é o momento perfeito para começar a temporada", projetou.