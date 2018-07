Serena diz que vencer os quatro Grand Slams em um ano é sua meta

Com 69 títulos de simples na carreira, sendo 21 em Grand Slams, Serena Williams é sem dúvida uma das melhores tenistas da história. Em meio a tantas glórias e à hegemonia no atual cenário da modalidade, fica até difícil imaginar a motivação da número 1 do mundo para seguir a carreira, mas ela garante que ainda há um feito que não alcançou e que a motiva: faturar os quatro torneios mais importantes do circuito no mesmo ano.

"Completar o Grand Slam é o objetivo para 2016, obviamente. Eu nunca fiz isso", declarou quando recebia uma premiação da revista Sports Illustrated, na última terça-feira à noite. "Mas vamos ver. Não estou colocando pressão nisso. Teria que ter um bom ano desde o início, vencer na Austrália, na França... Só venci na França três vezes, então é algo difícil de alcançar."

Serena esteve próxima de conseguir este feito em 2015. Depois de vencer os três primeiros Grand Slams da temporada, tinha pela frente o US Open, o qual já venceu em seis oportunidades. Começou bem e fez ótima campanha até a semifinal, quando foi surpreendida e eliminada pela italiana Roberta Vinci, em uma das grandes zebras recentes da modalidade.