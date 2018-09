Serena domina irmã Venus com facilidade e vai às oitavas no US Open

Sem dar maiores chances à irmã, Serena Williams dominou com facilidade Venus Williams nesta sexta-feira e avançou às oitavas de final do US Open. Favorita, Serena fechou o jogo pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, numa das vitórias mais expressivas da tenista no retrospecto direto com a irmã no circuito profissional.

Atual 26ª colocada do ranking, Serena faturou sua 18ª vitória em 30 jogos contra Venus, 16ª do mundo. A irmã mais nova precisou de apenas 1h12min para sacramentar o favoritismo no duelo que reuniu duas ex-líderes do ranking e campeãs do Grand Slam norte-americano. Venus tem dois troféus, enquanto Serena busca a sétima conquista - e a 24ª no total em Slams, para igualar o recorde da australiana Margaret Court.

Dominante do início ao fim, Serena disparou dez aces, contra apenas um da rival. E acertou 88% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Venus não passou dos 48% no mesmo fundamento. Por fim, a favorita acertou 34 bolas vencedoras, mais do que o dobro das 14 da irmã.

Neste ritmo, Serena só teve o saque ameaçado por uma única vez, no segundo set. Venus não teve sucesso no break point. Além disso, a favorita obteve quatro quebras, duas em cada parcial para confirmar a vitória incontestável.

Nas oitavas de final, Serena vai duelar com a estoniana Kaia Kanepi, que avançou nesta sexta ao superar a sueca Rebecca Peterson por 6/3 e 7/6 (7/3). Será o quinto confronto entre a norte-americana e Kanepi no circuito profissional. A tenista da casa venceu os quatro jogos anteriores.