Serena e Bartoli decidem título do Torneio de Stanford Serena Williams embalou no Torneio de Stanford. A americana não deu chances à alemã Sabine Lisicki, um dos destaques de Wimbledon, na noite de sábado e venceu com facilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 59 minutos de partida.