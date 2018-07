Serena e Djokovic são nomeados campeões mundiais em 2015

A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira seus campeões mundiais da temporada 2015. O sérvio Novak Djokovic ficou com título entre os homens pela quinta vez na carreira, enquanto a norte-americana Serena Williams venceu entre as mulheres pela sexta vez.

Ambos fizeram temporadas históricas em 2015 e foram beneficiados pelas conquistas de torneios de Grand Slams, já que cada um faturou três. Djokovic venceu o Aberto da Austrália, Wimbledon e o US Open, enquanto Serena levou a melhor na Austrália, na Inglaterra e em Roland Garros.

Djokovic faturou incríveis 11 títulos em 2015, sua melhor marca na carreira em uma temporada, e terminou o ano como número 1 do mundo pela quarta vez. "É uma honra ser nomeado o campeão mundial da ITF pela quinta vez. Minha temporada foi a melhor da carreira, com muitos pontos altos. Isso me inspira ainda mais para continuar, e espero seguir jogando neste nível em 2016", declarou.

Já Serena terminou 2015 com cinco títulos, mesmo atrapalhada por uma série de lesões, e registrou o incrível recorde de 53 vitórias e somente três derrotas no ano. "Significa muito para mim ser nomeada campeã mundial da ITF pela sexta vez. Estou orgulhosa, foi um grande ano para mim. Agradeço pelo reconhecimento e pelo apoio da comunidade do tênis", comentou.

Nas duplas femininas o prêmio foi para a veterana suíça Martina Hingis e sua parceira Sania Mirza, da Índia. Com isso, Hingis volta a ser nomeada campeã mundial pela ITF 15 anos após faturar o prêmio de simples, em 2000. Entre os homens, o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau ficaram com a honraria.