Serena e Isner garantem os EUA na final da Copa Hopman

Os Estados Unidos estão classificados para a decisão da Copa Hopman, torneio de tênis misto por equipes realizado em Perth, na Austrália. Nesta quinta-feira, Serena Williams e John Isner asseguraram o primeiro lugar do Grupo A do torneio com a vitória por 3 a 0 sobre a República Checa.

No primeiro jogo da série, Serena, a número 1 do mundo, derrotou a checa Lucie Safarova, 15ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (1/7) e 7/6 (8/6). Depois, Isner, o número 18 do mundo, derrotou Adam Pavlasek, o 239º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Já no jogo de duplas mistas, Serena e Isner passaram por Safarova e Pavlasek com um duplo 6/3.

No outro duelo do dia, o Canadá bateu a Itália por 2 a 1, com vitórias nos jogos de simples. Número 6 do mundo, Eugenie Bouchard derrotou Flavia Pennetta, 12ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, na abertura da série.

Em seguida, Vasek Pospisil, número 56 do mundo, passou por Fabio Fognini, 19º colocado no ranking, também por 2 a 0, com parciais de 6/0 e 6/3. A única vitória italiana veio no jogo de duplas mistas, com Pennetta e Fognini passando por Bouchard e Pospisil (6/3, 4/6 e 10/7).

Com esses resultados, Estados Unidos, Canadá e República Checa terminaram o Grupo A da Copa Hopman com duas vitórias e uma derrota. Mas os norte-americanos garantiram o primeiro lugar da chave por terem vencido mais jogos nas três series - 7 de 9 - do que canadenses e checos - ambos com 5 triunfos em 9 partidas. Já a Itália perdeu as três séries que disputou e ficou na última posição no grupo.

Agora Isner e Serena aguardam a definição da equipe adversária na decisão da Copa Hopman, que será conhecida nesta sexta-feira, quando acontecerá a rodada final do Grupo B com os jogos França x Polônia e Austrália x Grã-Bretanha. Os poloneses lideram a chave com dois triunfos.