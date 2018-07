Serena e Kerber garantem as primeiras vagas no Masters da WTA

A norte-americana Serena Williams e a alemã Angelique Kerber, as duas primeiras colocadas do ranking, garantiram as primeiras vagas no Masters da WTA, que será disputado pela terceira vez seguida em Cingapura, entre os dias 23 e 30 de outubro. Nas duplas, a suíça Martina Hingis e a indiana Sania Mirza foram as primeiras a se classificar.

Serena assegurou seu lugar na competição, que reúne as oito melhores da temporada, mesmo sem entrar em quadra na semana passada. Ela ficou de fora do Torneio de Cincinnati, sem defender o título conquistado no ano passado. Mesmo assim, ficou com pontuação suficiente para entrar na restrita competição pela décima vez na carreira.

A norte-americana voltará a disputar o Masters após ficar de fora no fim do ano passado. Ela acabou encerrando a temporada 2015 de forma precoce, em razão de problemas físicos. Neste ano, voltará ao torneio novamente com status de favorita. A líder do ranking tem cinco títulos no Masters, três deles conquistados entre 2012 e 2014.

"Estou muito orgulhosa e empolgada por me classificar. Tenho ótimas memórias de Cingapura, por ter vencido em 2014 e por ter contado com o apoio de tantos fãs. Mal posso esperar para competir novamente em busca do meu sexto título", disse Serena, que quase perdeu o posto de número 1 do mundo no domingo.

Serena quase foi desbancada por Angelique Kerber. A número dois do mundo só precisava ter vencido a checa Karolina Pliskova na final de Cincinnati para alcançar o topo pela primeira vez. Porém, foi batida em dois sets, mantendo a hegemonia de Serena no ranking.

O consolo para Kerber foi a classificação garantida para Cingapura. A tenista da Alemanha vai disputar o Masters pela quarta vez na carreira. Nas edições anteriores, não passou da fase de grupos. Em grande fase neste ano, quando foi campeã do Aberto da Austrália e vice em Wimbledon, Kerber projeta ao menos avançar à semifinal.

"Estou muito feliz por ter me classificado para o Masters pela quarta vez. Este é um dos principais torneios do ano e todas lutamos por uma das oito vagas. Tenho boas lembranças das outras edições e, desta vez, espero jogar boas partidas e buscar o título", declarou a alemã.

Com o anúncio da WTA nesta segunda-feira, restam agora seis vagas para a competição na chave de simples. A romena Simona Halep, atual número três do ranking do ano, é quem está mais perto de se classificar.

Nas duplas, somente uma dupla já está garantida. Trata-se da parceria formada pela suíça Martina Hingis e pela indiana Sania Mirza. Curiosamente, a dupla não deve mais jogar junta nas próximas competições do ano. Elas só retomarão a parceria para disputar o Masters da WTA.