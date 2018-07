Serena e Kvitova vencem na estreia em Miami

Serena não jogava uma partida oficial desde a derrota na final em Doha, quando foi superada pela bielo-russa Victoria Azarenka. Desde então, desistiu antes da estreia em Dubai, por conta de dores nas costas, na metade de fevereiro, e se concentrou nos treinos.

Na terceira rodada, Serena vai enfrentar a japonesa Ayumi Morita, que despachou nesta quinta a belga Yanina Wickmayer por 7/6 (7/2), 2/6 e 6/3.

Mais cedo, a checa Petra Kvitova também confirmou o favoritismo em sua estreia. Bateu a chinesa Shuai Peng em três sets, por 5/7, 6/2 e 6/2. Sua próxima adversária será a belga Kirsten Flipkens, algoz da suíça Stefanie Voegele por 6/4 e 6/2.

Pela mesma rodada, a local Sloane Stephens, algoz de Serena no Aberto da Austrália, avançou no torneio com uma grande virada nesta quinta. Após levar um "pneu" no set inicial, derrotou a bielo-russa Olga Govortsova por 0/6, 6/4 e 6/4.

Stephens poderá cruzar agora com Venus Williams na terceira rodada. Para tanto, a irmã mais velha de Serena precisa vencer ainda nesta quinta a japonesa Kimiko Date-Krumm.