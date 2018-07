Serena e Sharapova perdem só três games e vão à terceira rodada

Após sofrer no seu jogo de estreia no Aberto da Austrália, Serena Williams teve bem menos dificuldades no seu segundo compromisso em Melbourne. Nesta quarta-feira, a número 1 do mundo derrotou a taiwanesa Hsieh Su-Wei, 90ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

O duelo na Rod Laver Arena teve apenas 1 hora de duração. E para vencê-lo, Serena fez sete aces e converteu quatro de oito break points, tendo salvado as três chances que a taiwanesa teve para quebrar o seu saque. Além disso, disparou 26 winners, contra apenas nove da sua oponente. E elas cometeram o mesmo número de erros não-forçados - 16. Além disso, Serena venceu 85% dos pontos disputados no primeiro serviço contra um aproveitamento de apenas 39% da sua adversária.

Garantida na terceira rodada do Aberto da Austrália, Serena, atual campeã e dona de seis títulos em Melbourne, agora terá pela frente a russa Daria Kasaktina, número 69 do mundo, que nesta quarta superou a croata Ana Konjuh por 6/4 e 6/3.

Outra candidata ao título em Melbourne, a russa Maria Sharapova também avançou perdendo apenas três games nesta quarta-feira. A número 5 do mundo superou a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, 105ª colocada no ranking, por 6/2 e 6/1 em apenas e 1 hora e 11 minutos.

A russa até cometeu mais erros não-forçados - 24 - do que disparou winners - 22 -, mas mesmo assim conseguiu a fácil vitória. Ela perdeu o seu saque duas vezes no primeiro set, mas conseguiu seis quebras de saque em todo o duelo para se garantir na terceira rodada em Melbourne.

Atual vice-campeã do Aberto da Austrália e campeã em 2008, Sharapova agora terá pela frente a norte-americana Lauren Davis (103ª) que superou Magdalena Rybarikova por 7/6 no primeiro set e depois contou com o abandono da adversária para avançar nesta quarta.

OUTROS JOGOS

A polonesa Agnieszka Radwanska, número 4 do mundo, derrotou a canadense Eugenie Bouchard, 37ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. A sua próxima adversária em Melbourne vai sair do confronto entre a porto-riquenha Monica Puig e a checa Krystina Pliskova.

A suíça Belinda Bencic, número 13 do mundo, aplicou um duplo 6/3 na húngara Timea Babos (60ª). A sua próxima adversária em Melbourne vai ser a ucraniana Kateryna Bondarenko (92ª), que surpreendeu a russa Svetlana Kunznetsova (20ª) por 6/1 e 7/5.

Número 15 do mundo, a italiana Roberta Vinci avançou à terceira rodada do Aberto da Austrália ao bater a norte-americana Irina Falconi (74ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Agora a atual vice-campeã do US Open vai duelar com a alemã Anna Friedsam (82ª), que venceu a chinesa Wang Qiang por 6/3 e 6/4.

De virada, a espanhola Carla Suárez Navarro derrotou a grega Maria Sakkari (170ª) por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/), 6/2 e 6/2. Em busca de uma vaga nas oitavas de final, ela vai encarar a russa Elizaveta Kulichkova (109ª), que derrotou a romena Monica Niculescu por 6/4, 2/6 e 6/4.

Também nesta quarta, a francesa Kristina Mladenovic, a casaque Yulia Putintseva e a russa Margarita Gasparyan avançaram à terceira rodada da chave feminina do Aberto da Austrália.