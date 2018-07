Serena e Sharapova vencem e se classificam às semifinais em Madri

Cabeça de chave número 1, Serena precisou somente de 1h13min para fazer 2 sets a 0 diante de Navarro, décima favorita da competição, com parciais de 6/1 e 6/3. Foram 11 aces para a norte-americana, que conseguiu quatro quebras e arrancou com tranquilidade para o triunfo.

Agora, Serena espera para conhecer sua adversária na semifinal. Ela terá pela frente quem avançar do confronto entre a cabeça de chave número 4, a checa Petra Kvitova, e a principal surpresa da competição, a romena Irina-Camelia Begu, número 37 do mundo.

Do outro lado da chave, Sharapova teve bem mais dificuldade e precisou de quase duas horas para fazer 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3. Diante de Wozniacki, quinta cabeça de chave, a russa teve altos e baixos e viu a adversária crescer em alguns momentos, mas subiu de produção no set decisivo para vencer.

Sharapova teve muita dificuldade no saque, cometendo sete duplas faltas e cedendo três quebras, mas soube passar por cima disso. Ela também aguarda para saber quem enfrentará na briga por uma vaga na final. Sua adversária será a vencedora do duelo entre a cabeça de chave número 13, a checa Lucie Safarova, e russa Svetlana Kuznetsova, número 29 do mundo.