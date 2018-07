Serena e Wozniacki fazem duelo de amigas na final do US Open

Serena Williams e Caroline Wozniacki nunca esconderam a amizade que mantêm fora das quadras. Neste domingo, porém, estarão em lados opostos do Estádio Arthur Ashe, palco da decisão do US Open, o último Grand Slam do ano. "Estávamos esperando por esse encontro desde que o chaveamento foi divulgado. Então, espero que a gente consiga se divertir e aproveitar esse jogo", destacou a americana.

Mais do que se divertir, a número 1 do mundo está, novamente, perto de alcançar números impressionantes. Dona de cinco títulos do torneio nova-iorquino, Serena tem uma sequência de 20 jogos invicta no US Open. Caso vença a dinamarquesa, alcançará seu 18.º título de Grand Slam e ganhará a premiação recorde de US$ 4 milhões (quase R$ 9 milhões).

Wozniacki, bem mais nova que Serena (que tem 32 anos), ainda busca seu primeiro Slam. Aos 24 anos, ela disputa a segunda final - a estreia foi justamente em Nova York, em 2009, quando perdeu para a belga Kim Clijsters.

A falta do título não impediu que ela se tornasse a primeira atleta da Era Aberta a alcançar o primeiro lugar no ranking da WTA, o que ocorreu em 2010 e 2011. Atualmente, ocupa a 11.ª posição do mundo.

A americana e a dinamarquesa já se enfrentaram nove vezes na carreira. Como não poderia deixar de ser, a vantagem é ampla a favor de Serena: oito vitórias, duas este ano.

"Eu já disse para a Serena que estou cansada dela", brincou Wozniacki. "Já falei: 'Será que você realmente não consegue ficar fora do meu caminho?'. E nós demos muita risada".

Serena, claro, não deixou barato. "É claro que ela quer ganhar seu primeiro Grand Slam, mas eu também quero vencer e, quem sabe, fazer um pouquinho mais de história. Nós nos adoramos. Nossa amizade é interessante, única, e sobreviverá ao tênis, o que eu acho ótimo."

CAMPANHA

Wozniacki não alcançava a semifinal de um major desde 2011. E, para chegar à final, nem precisou jogar a partida até o fim. A chinesa Shuai Peng não suportou o clima úmido e quente em Nova York, passou mal e desistiu do confronto no segundo set - a dinamarquesa vencia por 4/3, depois de um equilibrado primeiro set, vencido por 7/6 (7-1).

"Eu gostaria de ter vencido na quadra. Sinto pela Peng, ela estava jogando bem", disse. Antes da chinesa, Wozniacki já havia derrotado Sara Errani e Maria Sharapova.

Já Serena, que teve uma temporada difícil, não cedeu um set sequer no torneio. Na semifinal, passou fácil pela russa Ekaterina Makarova, em apenas uma hora, por 6/1 e 6/3.

A grande vencedora de Slams em atividade teve um 2014 atípico: não havia chegado nem às quartas de final dos outros três majors. Em Londres, sentiu-se mal, por causa de um forte virose, e ficou afastada das quadras por um mês.