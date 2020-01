Serena e Wozniacki sofrem, mas avançam às quartas em Auckland

A norte-americana Serena Williams e a dinamarquesa Caroline Wozniacki encontraram dificuldades nesta quinta-feira, mas fizeram valer a experiência e venceram seus jogos de simples no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. As duas ex-líderes do ranking avançaram às quartas de final.

Principal candidata ao título, Serena perdeu o primeiro set contra a compatriota Christina McHale e precisou buscar a reação para virar o jogo e vencer por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3. Nas quartas, a ex-número 1 do mundo enfrentará a alemã Laura Siegemund, que despachou a jovem americana Cori Gauff, de apenas 15 anos, por 5/7, 6/2 e 6/3.

Em Auckland, Serena não busca apenas se preparar para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, com início no dia 20. A atual número dez do mundo tenta também encerrar o jejum de dois anos sem troféus no circuito. Seu último título foi justamente o do Aberto da Austrália em janeiro de 2017, sua última competição antes de se afastar do circuito por conta de gravidez.

Wozniacki também quer encerrar uma sequência sem troféus, porém menor. Sem levantar um troféu desde outubro de 2018, a 39ª do ranking bateu nesta quinta a americana Lauren Davis por 6/1, 4/6 e 6/4. Quinta cabeça de chave em Auckland, a dinamarquesa enfrentará agora a alemã Julia Görges, que avançou ao superar a suíça Jil Teichmann por 6/3 e 6/2.

Na competição neozelandesa, Serena e Wozniacki estão jogando juntas na chave de duplas. Nesta sexta, além de suas partidas de simples, elas farão a semifinal das duplas contra as belgas Kirsten Flipkens e Alison Van Uytvanck.

NÚMERO 1 DECEPCIONA EM BRISBANE

A tenista australiana Ashleigh Barty começou a temporada 2020 com derrota para uma rival que saiu do qualifying, nesta quinta. A líder do ranking foi eliminada por 2 sets a 0, logo em sua estreia em Brisbane, por 6/4 e 7/6 (7/4). Apesar do resultado surpreendente, Barty segue como uma das principais favoritas ao título do Aberto da Austrália.

Já as demais favoritas em Brisbane não decepcionaram. A checa Karolina Pliskova, número dois do mundo, ganhou da local Ajla Tomljanovic por 6/4, 6/7 (5/7) e 6/1. Sua próxima adversária será a norte-americana Alison Riske nas quartas de final.

A japonesa Naomi Osaka, quarta colocada do ranking, despachou a também americana Sofia Kenin por 6/7 (3/7), 6/3 e 6/1. E a checa Petra Kvitova, quinta pré-classificada, eliminou a russa Ludmila Samsonova por 6/3 e 6/2. Na sequência, a dona de dois títulos de Wimbledon vai encarar a algoz de Ashleigh Barty.

MUGURUZA AVANÇA EM SHENZHEN

Com programação mais avançada em comparação às demais competições da semana, o Torneio de Shenzhen definiu nesta quinta suas semifinalistas. E o destaque é a espanhola Garbiñe Muguruza, ex-número 1 do mundo e sexta cabeça de chave. Ela derrotou a casaque Zarina Diyas por 6/4, 2/6 e 6/4.

Sua próxima rival será a russa Ekaterina Alexandrova (5ª pré-classificada), que despachou a local Qiang Wang (4ª) por 3/6, 6/4 e 6/3. A outra semifinal terá a russa Elena Rybakina e a checa Kristyna Pliskova. A primeira foi a algoz da belga Elise Mertens (3ª), por 6/4, 4/6 e 6/2. E Pliskova eliminou a ucraniana Kateryna Bondarenko por duplo 6/4.