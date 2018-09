Serena elimina Pliskova e encara Sevastova na semifinal do US Open

A norte-americana Serena Williams, cabeça de chave número 17, derrotou a checa Karolina Pliskova, oitava favorita, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e avançou nesta terça-feira à semifinal do US Open.

A vitória é uma revanche sobre a adversária. Em 2016, Serena foi eliminada por Pliskova na semifinal do Grand Slam de Nova York. Agora, no histórico de confronto entre as tenistas, a norte-americana leva vantagem de 2 a 1.

Na próxima fase, ela terá pela frente a letã Anastasija Sevastova, que despachou a norte-americana Sloane Stephens, cabeça de chave número 3 do torneio, por 6/2 e 6/3. Serena está em busca de seu sétimo título do US Open.

No duelo esta terça, a norte-americana conseguiu 13 aces na partida que foram fundamentais para a vitória. Também alcançou 35 bolas vencedoras. No entanto, não teve bom aproveitamento no primeiro saque, com 67% de acertos e errou bastante - foram 37 erros não forçados.

A dificuldade na partida aconteceu especialmente no início, quando Pliskova quebrou seu saque e chegou a abrir 3 a 1 de vantagem. A checa ainda teve dois break points para ampliar o placar, mas desperdiçou. Serena, aos poucos reagiu, e conseguiu deixar tudo igual no nono game. Na sequência, quebrou mais uma vez o saque da adversária e fechou a primeira parcial.

A norte-americana manteve o embalo no início do segundo set e abriu 4 a 0 no placar. Pliskova, no entanto, não se entregou e quebrou o saque de Serena em seguida. Também teve quatro break points para empatar o jogo, mas vacilou. A norte-americana conseguiu três aces no último game e fechou a partida em 1h26.