Serena enfrentará Lepchenko em estreia no Torneio de Brisbane

BRISBANE - Sorteio realizado neste sábado definiu que a norte-americana Serena Williams vai estrear contra uma compatriota no Torneio de Brisbane, na Austrália, que começa a ser disputado neste domingo. A número 3 do mundo vai encarar Varvara Lepchenko, que ocupa o 21º lugar no ranking da WTA.

O Torneio de Brisbane vai reunir oito das 10 melhores tenistas do mundo e pode ter vários duelos entre elas a partir das quartas de final. Nesta etapa, Serena poderá encarar a local Samantha Stosur, que vai estrear na Austrália diante da sueca Sofia Arvidsson.

Duas melhores tenistas ranqueadas, a bielo-russa Victoria Azarenka e a russa Maria Sharapova só vão estrear na segunda rodada. Azarenka poderá enfrentar a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo, nas quartas de final, enquanto a italiana Sara Errani está na rota de Maria Sharapova. A alemã Angelique Kerber e a checa Petra Kvitova também podem se encontrar nas quartas de final.

CHAVE MASCULINA

O britânico Andy Murray é o único tenista entre os 10 melhores do mundo que vai participar do Torneio de Brisbane. Ele vai estrear apenas na segunda rodada na Austrália, assim como o canadense Milos Raonic, segundo cabeça da chave da competição australiana.

Convidado da organização, o australiano Lleyton Hewitt não teve sorte na definição da chave e vai estrear em Brisbane contra o checo Radek Stepanek, atual campeão do torneio.