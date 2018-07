Serena enfrentará Schiavone em estreia no US Open

NOVA YORK - Principal favorita ao título, Serena Williams fará sua estreia no US Open contra a italiana Francesca Schiavone, atual número 56 do ranking. A norte-americana, que busca o pentacampeonato no Grand Slam disputado em Nova York, deve ter um caminho tranquilo até a semifinal, quando poderá cruzar com a polonesa Agnieszka Radwanska.

Na parte superior da chave, por ser a primeira cabeça de chave, a atual campeã Serena poderia encontrar trabalho em duelos contra a alemã Angelique Kerber e a chinesa Na Li. A russa Maria Sharapova, que poderia surgir no mesmo lado da chave, desistiu da competição na quarta, por conta de uma bursite no ombro direito.

A outra metade da chave tem como maior favorita a bielo-russa Victoria Azarenka. Em busca de sua segunda final no US Open, a número dois do mundo terá pela frente a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a italiana Sara Errani e a checa Petra Kvitova. Sua estreia será contra a alemã Dinah Pfizenmaier.

Após ser derrotada na decisão de 2012 por Serena, Azarenka está motivada para um eventual novo confronto. No fim de semana passado, faturou uma grande vitória de virada sobre a norte-americana na final do Torneio de Cincinnati, diante da torcida local.