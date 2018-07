Serena espera chuva passar, vence tie-break e vai às oitavas

Serena Williams teve que esperar mais de duas horas para confirmar sua classificação às oitavas de final de Roland Garros. Estava para começar o tie-break do segundo set do jogo dela contra a francesa Kristina Mladenovic, 30.ª do ranking mundial, quando a chuva apertou. A partida foi paralisada e só foi retomada mais de duas horas depois.

A norte-americana, líder do ranking mundial, precisou de cinco match points para fechar o tie-break só no 22.º ponto, fechando o jogo em 2 sets a 0: 6/4 e 7/6 (12/10). Na próxima fase, ela pega a ucraniana Elina Svitolina, que eliminou a sérvia Ana Ivanovic também por 2 sets a 0, num duplo 6/4.

Contando com o apoio da torcida da casa, Mladenovic engrossou o jogo contra Serena. No primeiro set, alternou confirmações de saque até ser quebrada já na reta final, sendo derrotada por 6/4.

No segundo set, a francesa conseguiu salvar três break points e levou a parcial para o tie-break. Voltou ligada após a chuva e novamente vendeu caro a derrota. Salvou quatro match points e chegou a ter uma oportunidade de levar o set. Mas aí foi a americana que se valeu de toda sua experiência para fechar o jogo.

Também neste sábado, a suíça Timea Bacsinszky, oitava cabeça de chave, passou pela surpreendente francesa Pauline Parmentier, 88.ª do mundo, por 2 a 0 (6/4 e 6/2), avançando para enfrentar quem vencer o confronto entre Venus Williams e Alizé Cornet, da França.

Cabeça de chave número 12, a espanhola Carla Suárez Navarro precisou de três sets para passara pela eslovaca Dominika Cibulkova, 25.ª do mundo, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/1. Na próxima fase, ela enfrenta Yulia Putintseva, atleta de 21 anos, do Casaquistão, que levou a melhor num duelo de zebras contra a italiana Karin Knapp, algoz da bielo-russa Victoria Azarenka na primeira rodada.