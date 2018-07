Serena faz cirurgia nos pés e fica fora de jogo de exibição contra Azarenka

BANGCOC - A norte-americana Serena Williams, número 3 do mundo, realizou uma cirurgia nos dedões dos seus pés e não poderá participar de um jogo de exibição contra a bielo-russa Victoria Azarenka, líder do ranking da WTA, que seria realizada na Tailândia no final deste mês.

"Williams foi tratada de uma desordem crônica no pé que envolveu procedimentos menores em ambos os dedões dos pés", explica o atestado médico do podólogo Jeffrey Rockefeller, que atua na Flórida. Ele explicou ainda que Serena precisa reduzir as suas atividades para se recuperar totalmente.

Serena foi eleita a jogadora do ano pela WTA. Nesta temporada, a norte-americana foi campeã do US Open e de Wimbledon, além de ter faturado a medalha de ouro no torneio de tênis dos Jogos Olímpicos de Londres. Ela será substituída pela chinesa Na Li na partida de exibição contra Azarenka, que será disputada no dia 29 de dezembro em Hua Hin.