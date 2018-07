Serena leva susto, mas vence ucraniana com pneu e vai às oitavas

Líder do ranking mundial, Serena Williams deu um susto nos seus torcedores ao perder o primeiro set da partida deste sábado, contra a ucraniana Elina Svitolina, apenas número 26 do mundo. Mas a norte-americana logo se recuperou para vencer de virada, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/0, e avançar às oitavas de final do Aberto da Austrália.

Foram 14 erros não-forçados e apenas 12 winners no primeiro set para Serena. O susto, porém, foi só inicial. Logo ela fez 4/0 no segundo set para encaminhar o empate. Sem deixar dúvidas de quem deveria avançar às oitavas, aplicou um "pneu" e ganhou de 6/0 e terceiro e decisivo set.

Classificada, ela vai encarar outra atleta de ranking intermediário: a espanhola Garbine Muguruza, 24.ª cabeça de chave, que neste sábado ganhou da suíça Timea Bacsinszky de forma parecida com a de Serena: perdeu o primeiro set (3/6), equilibrou a partida no segundo (6/4) e fechou com um pneu (6/0).

Pelo mesmo lado da chave, Dominika Cibulkova e Victoria Azarenka vão se enfrentar. Neste sábado, a eslovaca ganhou da francesa Alize Cornet em dois sets (7/5 e 6/2), enquanto a bielo-russa, responsável por eliminar Caroline Wozniacki na segunda rodada, chegou às oitavas ganhando da checa Zahlavova Strycova em duplo 6/4.

Cabeça de chave número 6, a polonesa Agnieszka Radwanska passou pela norte-americana Varvara Lepchenko com parciais de 6/0 e 7/5. Nas oitavas, ela terá pela frente a mais velha das irmãs Williams, Venus, que ganhou em três sets da italiana Camila Giorgi, com parciais de 4/6, 7/6 (7/3) e 6/1.