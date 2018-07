Serena leva susto, mas estreia com vitória em Wimbledon

Cinco vezes campeã de Wimbledon, Serena Williams estreou com vitória relativamente fácil nesta edição do Grand Slam disputado em Londres. A tenista número 1 do mundo levou um susto no início, mas depois confirmou favoritismo para derrotar a russa Margarita Gasparyan por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, nesta segunda-feira, e garantir vaga na segunda rodada da tradicional competição realizada em quadras de grama.

Em busca do seu quarto título consecutivo de um torneio do Grand Slam - foi campeã das últimas edições do US Open, do Aberto da Austrália e de Roland Garros - Serena assim se credenciou para enfrentar na próxima fase a húngara Timea Babos, que nesta segunda superou a checa Petra Cetkovska por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

No seu jogo de abertura em Wimbledon, Serena teve pela frente a atual 113ª colocada do ranking mundial, que saiu do qualifying da competição e começou o duelo desta segunda com tudo. Com uma quebra de saque logo de cara, a russa abriu 3/1 e chegou a ameaçar o favoritismo disparado da norte-americana. Depois disso, porém, Serena conseguiu reagir, devolveu a quebra e converteu novo break point para assegurar a vantagem inicial de 6/4.

Já no segundo set, Serena voltou a ter o saque quebrado por uma vez, mas novamente ganhou games por duas vezes no serviço da adversária para aplicar o 6/1 que liquidou a partida após 1h22min.

Outra candidata ao título, a bielo-russa Victoria Azarenka, ex-líder do ranking mundial que é apenas a 23ª cabeça de chave desta edição de Wimbledon, arrasou a estoniana Anett Kontaveit com parciais de 6/2 e 6/1 em sua estreia.

Confirmando todos os seus saques e aproveitando quatro de seis chances de quebrar o saque de sua adversária, Azarenka precisou de apenas 47 minutos para liquidar o confronto. Assim, ela irá chegar descansada para enfrentar na segunda fase a belga.

Kirsten Flipkens, que na primeira rodada precisou jogar três sets para bater a alemã Annika Beck, de virada, com parciais de 0/6, 6/3 e 6/4.

A sérvia Ana Ivanovic, sétima cabeça de chave e outra ex-líder do ranking mundial, também confirmou favoritismo com tranquilidade nesta segunda em sua estreia. Ela bateu a chinesa Yi-Fan Xu por duplo 6/1 e assim se credenciou para encarar na próxima fase a norte-americana Bethanie Mattek-Sands, que derrotou a belga Alison van Uytvanck por 6/3 e 6/2.

Outra cabeça de chave que estreou com vitória em jogo já encerrado nesta segunda-feira em Londres foi a checa Karolina Pliskova, 11ª pré-classificada, que eliminou a norte-americana Irina Falconi por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/1. A sua próxima rival será a norte-americana Coco Vandeweghe, que superou a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 6/4 e 6/2.

Já a italiana Flavia Pennetta não conseguiu justificar a sua condição de 24ª cabeça de chave na estreia ao ser batida pela casaque Zarina Diyas, que triunfou com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4.