Serena leva virada e cai em Nova York; Osaka e Azarenka avançam às quartas

Serena Williams se despediu de forma precoce do Torneio de Cincinnati, disputado neste ano em Nova York, na noite desta terça-feira. Ex-número 1 do mundo, a tenista americana sofreu uma virada da grega Maria Sakkari pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/5) e 6/1, em 2h17min de duelo.

Serena deixa a competição com apenas uma vitória na chave, sobre a holandesa Arantxa Rus, em sua estreia. Desde o retorno do circuito, ela soma três triunfos em cinco partidas. Será com este retrospecto que ela entrará no US Open, que terá início no dia 31, próxima segunda-feira, no mesmo complexo onde está sendo disputado o torneio desta semana.

Sakkari, por sua vez, segue viva na chave. Nas quartas de final, a 21ª do ranking vai encarar a britânica Johanna Konta, que superou nesta terça a russa Vera Zvonareva por 6/4 e 6/2.

Campeãs de Grand Slam, a japonesa Naomi Osaka e a bielo-russa Victoria Azarenka venceram mais uma e também avançaram às quartas de final. Quarta cabeça de chave, a campeã do US Open e do Aberto da Austrália derrotou a ucraniana Dayana Yastremska por 6/3 e 6/1. Sua próxima oponente será a estoniana, responsável por eliminar a checa Marie Bouzkova por duplo 6/3.

Azarenka, por sua vez, superou a francesa Alize Cornet por 6/4 e 7/5. Ex-número 1 do mundo, a dona de dois títulos do Aberto da Austrália vai encarar agora a tunisiana Ons Jabeur, que avançou ao despachar a local Christina McHale por 6/3 e 6/0. Também venceram nesta terça a belga Elise Mertens e a local Jessica Pegula.

Chave masculina

Após vencer duas partidas em Nova York, o escocês Andy Murray se despediu do torneio nesta terça. Ele foi eliminado pelo canadense Milos Raonic por duplo 6/2, nas oitavas de final. Antes, o ex-líder do ranking havia eliminado o alemão Alexander Zverev, atual número sete do mundo.

Atual 134º do mundo, Murray busca recuperar a melhor forma técnica e física após cirurgias no quadril e pouca sequência de jogos no circuito. Raonic, por sua vez, tentará uma vaga na semifinal diante do sérvio Filip Krajinovic, algoz do austríaco Dominic Thiem, segundo cabeça de chave do torneio. Nesta terça, o tenista da Sérvia despachou o húngaro Marton Fucsovics por 6/2 e 6/1.

Ainda nesta terça, o grego Stefanos Tsitsipas despachou o local John Isner em dois tie-breaks: 7/6 (7/2) e 7/6 (7/4). Enfrentará agora outro americano sacador, Reilly Opelka, algoz do italiano Matteo Berrettini por 6/3 e 7/6 (7/4).

Os outros dois confrontos das quartas de final terão o russo Daniil Medvedev contra o espanhol Roberto Bautista-Agut e o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, contra o alemão Jan-Lennard Struff.