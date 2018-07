Serena massacra rival e vai às oitavas de final em Indian Wells

Depois de voltar a Indian Wells com vitória após 14 anos sem jogar o torneio, que ela deixou de disputar por este longo período após um boicote provocado por um episódio de injúria racial, Serena Williams voltou a vencer de forma arrasadora neste domingo para garantir vaga nas oitavas de final da competição norte-americana.

Líder do ranking mundial, a tenista dos Estados Unidos venceu a casaque Zarina Diyas por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, em apenas 53 minutos. Principal cabeça de chave em Indian Wells, a grande estrela da casa estreou direto na segunda rodada e agora terá como próxima adversária a vencedora do confronto entre a russa Svetlana Kuznetsova e a norte-americana Sloane Stephens, programado para acabar ainda neste domingo.

Para seguir em frente em Indian Wells, Serena não deu chances para a atual 32ª colocada do ranking mundial. Embora tenha visto a rival quebrar o seu saque por uma vez, a norte-americana converteu três de sete break points para fechar o primeiro set em 6/2. Já na segunda parcial, desta vez sem ser superada com o serviço na mão, ela foi feliz em três de cinco oportunidades de ganhar games no saque da adversária para aplicar o "pneu" (6/0) que liquidou o confronto.

OUTRAS FAVORITAS CAEM

Se Serena venceu com facilidade nesta terceira rodada, outras três cabeças de chave de destaque foram eliminadas neste domingo em Indian Wells. Uma delas foi a polonesa Agnieszka Radwanska, sétima pré-classificada, que caiu por duplo 6/4 diante da britânica Heather Watson.

Já a russa Ekaterina Makarova, listada como oitava favorita, acabou surpreendida pela suíça Timea Bacsinszky, que ganhou por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 7/5 e 6/4. E a próxima rival da suíça será outra surpresa. Trata-se da ucraniana Elina Svitolina, que eliminou a checa Lucie Safarova, décima cabeça de chave, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5.

Já a checa Karolina Pliskova derrotou a espanhola Garbine Muguruza por 7/5 e 6/4 e se credenciou para encarar nas oitavas de final a ganhadora do duelo entre a romena Simona Halep, atual terceira tenista do ranking mundial, e a norte-americana Varvara Lepchenko.