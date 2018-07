Serena mostra otimismo antes da estreia no US Open

A norte-americana Serena Williams está otimista para conquistar seu terceiro título consecutivo no US Open. Número 1 do mundo, a tenista de 32 anos vai estrear contra a compatriota Taylor Townsend, em data ainda indefinida - a abertura do torneio em Nova York será nesta segunda-feira, para também tentar a 18ª coroa de Gran Slam em sua carreira.

"Estou em minha melhor forma na temporada. Posso ganhar outra vez", afirmou Serena. "Não me sinto com 32 (anos), mas, sim, com 22", brincou.

Serena ainda não conquistou nenhum torneio de Grand Slam neste ano, mas agora tem apresentado um nível de jogo superior ao de suas rivais, tanto que a distância dela para a segunda colocada no ranking da WTA, a romena Simona Halep, é de quase três mil pontos.