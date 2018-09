Serena passa fácil por Sevastova e se garante na decisão do US Open

Serena Williams vai jogar mais uma final do US Open. Nesta quinta-feira, a dona de seis títulos do Grand Slam nova-iorquino avançou para a decisão ao derrotar com facilidade a letã Anastasija Sevastova, 18ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em apenas 1 hora e 5 minutos.

No sábado, Serena vai buscar o 24º título de Grand Slam da sua carreira, na 31ª decisão de Major da sua carreira, sendo a segunda consecutiva, sendo que recentemente perdeu a decisão de Wimbledon. E a adversária da número 26 do mundo vai sair do jogo entre a norte-americana Madison Keys e a japonesa Naomi Osaka.

O início do confronto, que foi realizado com o teto fechado do Arthur Ashe Stadium, indicava um duelo complicado para Serena. Afinal, Sevastova conseguiu uma quebra de saque logo no game inicial, abrindo 2/0. Só que Serena reagiu quase que imediatamente. E com dois break points convertidos, conseguiu a virada, fechando a parcial em 6/3.

No segundo set, Serena foi arrasadora. A norte-americana conseguiu um "pneu", sendo soberana no saque, tendo perdido apenas cinco pontos nessas condições na parcial para Sevastova. Além disso, conseguiu três quebras de serviço. E fechou a partida que a classificação para a final do US Open após quatro anos com 30 winners e 20 erros não-forçados.