Serena pede desculpas para Sharapova e abafa polêmica

LONDRES - Um dia antes do início desta edição de Wimbledon, Grand Slam que começa nesta segunda-feira, Serena Williams revelou ter pedido desculpas para Maria Sharapova, em Londres, após causar polêmica em uma entrevista ao comentar de forma crítica o relacionamento da russa com o búlgaro Grigor Dimitrov, também tenista profissional.

A norte-americana, atual líder do ranking mundial, disse para a revista Rolling Stone, em citar nomes, que uma tenista top 5 do ranking mundial, no caso Sharapova, estava mantendo um relacionamento apenas para ser convidada para festas e disse que o namorado da tenista em questão tinha "coração negro".

"Se ela (Sharapova) quer ficar com um cara que não respeita seus sentimentos, vá em frente", afirmou Serena na entrevista, antes de ter as suas declarações rebatidas pela russa no último sábado. A atual terceira colocada da WTA mandou a norte-americana cuidar do seu próprio relacionamento e contra-atacou de forma pesada ao comentar o namoro da tenista com seu treinador, Patrick Mouratoglou. "Se ela quer falar sobre algo pessoal, talvez ela devesse falar sobre seu relacionamento com seu namorado, que era casado, está obtendo o divórcio e tem filhos", disparou.

Na entrevista coletiva deste domingo, Serena revelou que se desculpou pessoalmente com Sharapova já na última quinta-feira, na tradicional festa dos tenistas prévia a Wimbledon. "Eu fui até Maria, porque ela foi trazida para a situação por conclusões tiradas pelo repórter (da Rolling Stone) que entrevistou Serena. Disse que me desculpava se ela ficou ofendida. Quero ser clara nesse momento e dizer que sinto muito por tudo isso", disse a norte-americana.

Serena também evitou rebater Sharapova, atual vice-líder do ranking, pelas declarações polêmicas dadas pela russa no último sábado, que dão conta do seu namoro com o técnico Patrick Mouratoglou. A norte-americana apenas reconheceu que a resposta dada pela atual terceira colocada do ranking mundial servirá para ela ficar "focada" apenas no seu tênis, admitindo que faltou um pouco deste foco apenas no esporte durante parte da temporada passada.

Sorteadas em lados diferentes da chave de Wimbledon, Serena e Sharapova só poderão se enfrentar em uma eventual final do Grand Slam, sendo que no último confronto entre as duas a norte-americana bateu a russa na decisão de Roland Garros.