Serena pegará nº 36 do mundo na estreia nos EUA; Teliana encara cabeça de chave

O sorteio da chave de simples feminina do US Open, realizado nesta sexta-feira, não foi dos melhores para a grande favorita do torneio, a norte-americana Serena Williams. Líder do ranking da WTA, a tenista terá pela frente na estreia uma adversária que já a complicou em outras oportunidades: a russa Ekaterina Makarova, número 36 do mundo.

Em busca de seu 23.º título de Grand Slam, Serena decepcionou na Olimpíada do Rio ao cair logo na estreia para a ucraniana Elina Svitolina. Desde então, vem se tratando de uma lesão no ombro direito, que inclusive fez com que desistisse de participar do Torneio de Cincinnati.

Só que além do problema físico, Serena terá que superar uma adversária complicada na estreia. Makarova ocupa boa posição no ranking e já venceu a norte-americana em uma oportunidade, em 2012, no Aberto da Austrália. Desde então, no entanto, a número 1 do mundo levou a melhor nos três confrontos entre elas e tem vantagem geral no duelo direto: 4 a 1.

Se confirmar o favoritismo e chegar à terceira rodada, Serena pode ter pela frente a cabeça de chave número 29, a sérvia Ana Ivanovic. Nas oitavas, poderia enfrentar Daria Kasatkina (23ª) e Samantha Stosur (16ª). Quinta cabeça de chave, Simona Halep pode ser a adversária nas quartas.

Segunda principal favorita no US Open, Angelique Kerber deu sorte no sorteio e estreia diante da eslovena Polona Hercog, número 116 do mundo. Seu possível caminho até a semifinal tem apenas uma Top 10 pela frente, a italiana Roberta Vinci, sétima favorita da chave, que seria sua adversária nas quartas.

Já a número 3 do mundo, a espanhola Garbiñe Muguruza, estreará diante de uma adversária vinda do qualifying e ainda não definida. A tenista está na mesma chave da russa Svetlana Kuznetsova, nona favorita do torneio, e da norte-americana Madison Keys, oitava, que podem entrar em seu caminho nas quartas de final.

TELIANA

Única brasileira na chave principal de simples entre as mulheres, Teliana Pereira não deu sorte no sorteio. Ela terá pela frente logo na estreia a cabeça de chave número 11, a espanhola Carla Suárez Navarro. Apesar do favoritismo estar todo do outro lado, Teliana, número 137 do mundo, tem bom retrospecto contra Suárez, com uma vitória para cada lado.