Serena pode pegar Henin nas quartas em Roland Garros

A norte-americana Serena Williams, líder do ranking da WTA, terá um caminho difícil para repetir o feito de 2002, quando conquistou o seu primeiro título em Roland Garros. Sorteio realizado nesta sexta-feira, definiu que a principal favorita ao título vai estrear no Grand Slam francês contra a suíça Stefanie Voegele.

A primeira oponente complicada de Serena deve ser a russa Anastasia Pavlyuchenkova, na terceira rodada. Nas quartas de final, a tenista norte-americana pode enfrentar a russa Maria Sharapova, ex-número 1 do mundo, a belga Justine Henin, tetracampeã em Roland Garros, ou a australiana Samantha Stosur, semifinalista do Grand Slam francês em 2009. Nas semifinais, Serena pode duelar com a sérvia Jelena Jankovic, que chegou à final de Roland Garros em 2008.

Número 2 do mundo, a norte-americana Venus Williams está do outro lado da chave de Roland Garros e vai estrear contra a suíça Patty Schnyder. Nas quartas de final, ela pode enfrentar a russa Elena Dementieva ou a bielo-russa Victoria Azarenka. Já Svetlana Kuznetsova, atual campeã de Roland Garros, vai estrear contra a romena Sorana Cirstea. Ela poderá fazer uma das semifinais com a dinamarquesa Caroline Wozniacki.