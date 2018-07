Serena se torna a 3ª maior líder da história e Muguruza entra no Top 5 da WTA A decisão de Serena Williams de não mais atuar na temporada 2015 em nada ameaça a sua soberania no tênis feminino. Líder disparada do ranking da WTA com 11.285 pontos, a norte-americana se tornou nesta segunda-feira a terceira jogadora com mais semanas na condição de número 1 do mundo - 261.