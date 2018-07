Serena, Sharapova e Kvitova vencem fácil na Austrália

Em três jogos no primeiro Grand Slam do ano até aqui, Serena só perdeu 11 games, passando sem dificuldades pelas adversárias em busca do seu sexto título no Aberto da Austrália. Neste sábado, ela teve até o direito de abusar dos erros não-forçados, com 16, e mesmo assim venceu 59 pontos, contra 31 da rival. A húngara teve quatro break points, mas não aproveitou nenhum.

Nas oitavas de final, a mais nova das irmãs Williams vai jogar contra a russa Ekaterina Makarova, 56.ª do mundo, que neste sábado surpreendeu a compatriota Vera Zvonareva, cabeça de chave número 7, em dois sets, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/1.

Outra russa favorita, Maria Sharapova não deu sopa para o azar. A número 4 do mundo chegou a ter seu saque quebrado uma vez, mas mesmo assim venceu fácil a alemã Angelique Kerber por 2 sets a 0, com 6/1 e 6/2. Na próxima fase, ela vai encarar a também alemã Sabine Lisicki, que venceu a russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 1 (2/6, 6/4 e 6/2).

Segunda colocada no ranking mundial, a checa Petra Kvitova suou pouco para vencer Maria Kirilenko. Ela já havia vencido o primeiro set por 6/0 e liderava a segunda parcial em 1/0 quando a russa alegou dores musculares para abandonar a partida. Na próxima rodada, Kvitova encara a sérvia Ana Ivanovic, que bateu a norte-americana Vania King por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4) neste sábado.

Já a francesa Marion Bartoli, cabeça de chave número 8, perdeu por 2 sets a 0 (duplo 6/3) para a chinesa Jie Zheng, 38.ª do ranking mundial. Nas oitavas, a adversária da asiática será a italiana Sara Errani, que passou pela romena Sorana Cirstea com 2 sets a 1 (6/7 (6/8), 6/0 e 6/2).