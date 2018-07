Serena sobrevive a jogo estranho; Roddick nada feliz com derrota

Primeira cabeça-de-chave do torneio, Serena não se importou com o "apagão" que teve em sua partida da terceira rodada contra a jovem russa Anastasia Pavlyuchenko, e se recuperou para vencer a adversária por 6-1, 1-6 e 6-2, juntando-se à sua irmã Venus nas oitavas-de-final do Grand Slam.

Já Roddick foi estraçalhado em três sets por Teimuraz Gabashivili.

"Eu lutei em algumas partidas que foram imprevisíveis. Hoje, fui derrotado pela primeira bola", disse Roddick, que vai começar sua preparação para Wimbledon, após a derrota por 6-4, 6-4 e 6-2 para o número 114 do ranking mundial.

Roddick jogou suas raquetes extras agressivamente para sua equipe depois de ter seu saque quebrado no sétimo game e reclamou da tensão das cordas.

"Senti como se não estivesse conseguindo o melhor das bolas. Então, eu meio que apenas as colocava em quadra e queria uma tensão mais solta em minha raquete", afirmou Roddick. "Na hora em que consegui, estava com a desvantagem de dois games no terceiro set. Um pouco tarde para experimentar."

O humor do tenista de 27 anos não foi nada ajudado com as bolinhas rolando pelas lonas molhadas usadas para cobrir as quadras.

"Se uma bola rola sobre o molhado algumas vezes, você pode me dizer o que acontece com ela? Então, quando o saibro gruda nela, ela não vai ficar mais leve..."

O espanhol David Ferrer também se juntou a Roddick na lista de baixas do torneio. O nono cabeça-de-chave foi batido surpreendentemente também em três sets corridos pelo austríaco Jurgen Melzer, que agora enfrenta Gabashvili por um lugar nas quartas-de-final.

Depois da festiva sexta-feira, quando os organizadores conseguiram colocar a agenda de jogos em dia novamente com vários cabeças-de-chave em ação, o final de semana começa com uma ressaca.

As esperanças de a francesa Aravane Rezai melhorar o humor se evaporaram quando ela perdeu para a Rússia Nadia Petrova.

Começando empatadas em 7-7 no terceiro e decisivo set depois de a falta de luz natural ter interrompido o jogo no dia anterior, Rezai, 15 cabeça-de-chave, estava fora da quadra em apenas 15 minutos, depois de Petrova ter controlado o nervosismo para fazer 10-8.

Outra francesa Marion Bartoli também perdeu sua partida de terceira rodada para a israelense Shahar Peer, deixando Jo-Wilfried Tsonga como o único representante da França nas chaves de simples.

Peer enfrentará Serena por um lugar nas quartas-de-final, que teve seu serviço quebrado no primeiro game da partida para a russa de 18 anos, mas nos próximos seis games parecia estar participando de um agradável treino de sábado de manhã.

A jogadora de 28 anos, que busca seu 13o título de Grand Slam em simples, então caiu para 5-0 contra no segundo set e pediu a entrada do fisioterapeuta e do médico do torneio no intervalo.

Depois de ter seu pulso e temperatura tomados, ela voltou cautelosa antes de perder o set.

A americana resistiu à agressividade da adversária no início do terceiro set e salvou dois break points antes de voltar a assumir o controle da partida e conquistar a vitória em uma hora e 48 minutos.

Ao alcançar a quarta rodada, Serena está garantida como número 1 do ranking mundial, não importa o que aconteça no restante do torneio.