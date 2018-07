Serena sofre, mas estreia com vitória no Torneio de Miami

A norte-americana Serena Williams sofreu mais do que imaginava, mas superou a sua compatriota Christina McHale por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/2, nesta quinta-feira à noite, em sua estreia no Torneio de Miami. Surpreendida pela bielo-russa Victoria Azarenka na final de Indian Wells, no último domingo, a tenista número 1 do mundo assim avançou à terceira rodada da competição de nível Premier do circuito profissional feminino.

Por ser uma das principais cabeças de chave, Serena já estreou direto na segunda rodada em Miami, onde terá como próxima adversária a casaque Zarina Diyas, 97ª colocada do ranking, que outro duelo do dia superou a australiana Daria Gavrilova por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/3.

Oito vezes campeã em Miami, Serena precisou jogar duas horas e sete minutos para despachar McHale, hoje 56ª colocada do ranking mundial, em duelo inédito entre as duas. Oscilante na partida, a favorita chegou a ter o seu saque quebrado por três vezes, mas converteu cinco de 17 break points para superar a sua compatriota.

Outras duas tenistas de destaque que estrearam com vitórias nesta quinta foram a polonesa Agnieszka Radwanska e a dinamarquesa Caroline Wozniacki.

Terceira cabeça de chave e nova vice-líder do ranking mundial, Radwanska massacrou a francesa Alize Cornet com parciais de 6/0 e 6/1 e assim foi à terceira rodada, fase em que irá encarar a norte-americana Madison Brengle, que passou pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 7/5 e 6/4.

Já Wozniacki, ex-número 1 do mundo e hoje apenas a 25ª colocada da WTA, passou pela norte-americana Vania King por 7/5 e 6/2 e se credenciou para encarar na terceira rodada a ucraniana Elina Svitolina, que fez 6/3 e 6/0 na chinesa Shuai Zhang.

DUTRA SILVA

Depois de ter entrado na chave principal do Masters 1000 de Miami como lucky-loser, pois foi eliminado na rodada final do qualifying e ganhou vaga na competição pela desistência de dois tenistas, Rogério Dutra Silva foi eliminado nesta quinta-feira em seu jogo de estreia em um torneio deste nível.

O atual número 2 do Brasil foi superado pelo russo Andrey Kuznetsov por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3, depois de apenas 68 minutos de partida. Antes disso, Rogerinho entrou na chave principal pelas desistências do holandês Robin Haase, que machucou o joelho, e do eslovaco Martin Klizan, com lesão no pé.

Já Thomaz Bellucci, atual número 1 do Brasil, soube nesta quinta quem será o seu rival de estreia em Miami. Por ser o 30º cabeça de chave, ele abrirá campanha direto na segunda rodada contra o casaque Mikhail Kukushkin, que superou o norte-americano Brian Baker por 6/4 e 6/2.