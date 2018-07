Serena sofre no primeiro set, mas vence na estreia em Paris

Campeã do torneio em 2002, teve dificuldade no primeiro set e precisou do tie break para abrir vantagem na partida, após encontrar dificuldades para quebrar o serviço de sua adversária.

Número 76 do mundo, Voegele, apoiada pela torcida na quadra central, perdeu a tranquilidade no segundo set e viu Serena vencer a partida com um voleio após uma hora e vinte e um minutos de jogo.

A norte-americana enfrentará agora a alemã Julia Georges pela segunda rodada do torneio.

Em outra partida nas quadras parisienses nesta segunda, a quinta cabeça-de-chave Elena Dementieva bateu a croata Petra Martic com um duplo 6-1.

Terceira cabeça-de-chave do Grand Slam francês, a dinamarquesa Caroline Wozniacki superou a russa Kudryavtseva por 6-0 e 6-3.