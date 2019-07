Serena supera eslovena e avança à terceira rodada em Wimbledon

Com uma virada, a norte-americana Serena Williams se manteve na briga pelo seu oitavo título de Wimbledon. Nesta quinta-feira, a número dez do mundo avançou a terceira rodada do Grand Slam londrino ao derrotar a eslovena Kaja Kuvan, a 133ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/4.

Em partida acompanhada na quadra 1 do All England Club por sua amiga Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, Serena oscilou no confronto com a tenista vindo do qualifying, tendo perdido o seu saque duas vezes no primeiro set. E ainda desperdiçou a oportunidade de fechar o jogo no seu saque na terceira parcial, quando liderava o placar por 5/2, só assegurando o triunfo depois.

Evitando a zebra mesmo oscilando em quadra, ampliou a sua invencibilidade em duelos com tenistas vindas do qualifying para 23 jogos em partidas de Grand Slam. Agora, na terceira rodada de Wimbledon, terá pela frente a alemã Julia Görges.

Também nesta quinta, a alemã Angelique Kerber encerrou precocemente a defesa do título conquistado no ano passado em Londres, assegurado exatamente em uma final contra Serena. A número 5 do mundo caiu na segunda rodada ao ceder a vantagem para a norte-americana Lauren Davis, a 95ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/1. Davis, que começou a temporada 2019 fora da relação das 250 melhores tenistas da WTA, vai encarar a espanhola Carla Suárez Navarro na terceira rodada de Wimbledon.

Duas vezes campeã em Londres, a checa Petra Kvitova, a número 6 do mundo, passou à terceira rodada de Wimbledon ao derrotar a francesa Kristina Mladenovic, a 48ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Com o saque quebrado no primeiro game do jogo, Kvitova chegou a estar perdendo o set inicial por 5/3, mas reagiu para triunfar na parcial e também no jogo. E a próxima oponente da campeã de Wimbledon em 2011 e 2014 será a polonesa Magda Linette.

Também nesta quinta, a checa Barbora Strycova, a norte-americana Alison Riske, a belga Elise Mertens, a holandesa Kiki Bertens, a britânica Johanna Konta e a suíça Belinda Bencic se garantiram na terceira rodada de Wimbledon.