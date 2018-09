Serena supera estoniana e duela com Pliskova nas quartas de final do US Open

Com um show de aces - foram 18 -, a norte-americana Serena Williams até oscilou em quadra neste domingo, mas conseguiu se classificar às quartas de final do US Open ao derrotar a estoniana Kaia Kanepi, a 44ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 4/6 e 6/3, em 1 hora e 37 minutos.

Seis vezes campeã do US Open, Serena joga em Nova York em busca do 24º título de Grand Slam da sua carreira. E diante de Kanepi, a número 26 do mundo passeou no primeiro set, definido em apenas 18 minutos e com um "pneu".

Kanepi, porém, reagiu no segundo set. Conseguiu uma quebra de saque logo no começo da disputa, abriu 5/2 e freou uma tentativa tardia de reação da norte-americana, fechando a parcial em 6/4.

A definição do jogo, então, ficou para o terceiro set. E Serena se impôs logo no começo, abrindo 3/0. Depois, foi sustentando o seu serviço apostando na potência do seu saque - foram oito aces na parcial - para assegurar o triunfo por 6/3 e a passagem de fase em Nova York.

Nas quartas de final do US Open, Serena fará um duelo de ex-líderes do ranking com a checa Karolina Pliskova, hoje a número 8 do mundo. O último duelo entra elas, inclusive, foi no Grand Slam nova-iorquino, com triunfo da tenista da República Checa.

Também neste domingo, Pliskova avançou no evento ao derrotar a australiana Ashleigh Barty, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1 hora e 24 minutos. A sua melhor campanha no US Open ocorreu em 2016, quando foi vice-campeã.