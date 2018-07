Serena supera Petkovic na estreia no Torneio de Roma

Na semana passada, Serena abandonou o Torneio de Madri nas quartas de final em razão de uma lesão na perna esquerda. Diante de Petkovic, porém, a número 1 do mundo foi bem superior, converteu cinco de 12 de break points e perdeu o seu saque apenas uma vez para avançar às oitavas de final em Roma.

A próxima adversária de Serena já está definida e será a norte-americana Varvara Lepchenko, número 49 do mundo, que surpreendeu nesta quarta-feira ao vencer a compatriota Sloane Stephens, número 16 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Serena ganhou o único duelo com Lepchenko, em 2013, no Torneio de Brisbane.

Outra candidata ao título que entrou em quadra nesta quarta-feira em Roma, a polonesa Agnieszka Radwanska, número 3 do mundo, avançou às oitavas de final ao derrotar a argentina Paula Ormaechea, 73ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 24 minutos.

A sua adversária nas oitavas de final será a italiana Francesca Schiavone, campeã de Roland Garros em 2010 e número 61 do mundo, que bateu a espanhola Garbiñe Muguruza (3/6, 6/1 e 7/6). Radwanska lidera o confronto direto por 5 a 4, com vitória nas últimas cinco partidas.

Número 5 do mundo, a romena Simona Halep se garantiu nas oitavas de final em Roma ao vencer a norte-americana Madison Keys, 47ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/0 e 6/1. Sua próxima oponente será a espanhola Carla Suárez Navarro, número 14 do mundo, que venceu a norte-americana Venus Williams, 32ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

A italiana Sara Errani, número 11 do mundo, passou às oitavas de final ao vencer a russa Ekaterina Makarova, 24ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Sua próxima adversária será a checa Petra Cetkovska.

A australiana Samantha Stosur enfrentará a chinesa Na Li nas oitavas de final após passar pela russa Elena Vesnina (6/2 e 6/3). Além disso, a norte-americana Christina Mchale também se classificou às oitavas de final do Torneio de Roma nesta quarta-feira.