Serena vai à 3ª rodada e Radwanska é eliminada por veterana croata na Austrália

Atual vice-campeã do Aberto da Austrália de tênis e dona de seis títulos do Grand Slam realizado em Melbourne, Serena Williams não teve maiores problemas para garantir vaga na terceira rodada desta edição da competição. A norte-americana venceu a checa Lucie Safarova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h25min, nesta quinta-feira, para seguir em frente na campanha rumo ao sonhado heptacampeonato.

Vice-líder do ranking mundial e segunda cabeça de chave do torneio, Serena assim se credenciou para enfrentar na próxima fase a também norte-americana Nicole Gibbs, atual 92ª tenista do mundo, que em outro duelo desta quinta derrotou a sua compatriota Irina Falconi por 6/4 e 6/1.

Essa foi a décima vitória de Serena em dez jogos contra Safarova, 61º colocada da WTA, que havia conseguido passar pela estreia em Melbourne depois de salvar incríveis nove match points contra a belga Yanina Wickmayer.

Antes deste reencontro em Melbourne, a norte-americana havia enfrentado a checa pela última vez na final de Roland Garros de 2015, quando a ex-número 1 do mundo venceu por 2 sets a 1 para ficar com o título do Grand Slam francês.

Neste duelo de quinta, a checa chegou a dar algum trabalho para Serena, que salvou seis oportunidades de quebra de saque cedidas à checa. Porém, a hexacampeã em Melbourne converteu dois de cinco break points, sendo um em cada set, para liquidar a adversária nas duas parciais.

Com 15 aces e 35 winners, Serena ainda ganhou 83% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço. Assim, compensou com tranquilidade os seus 23 erros não-forçados, contra os 16 cometidos pela sua adversária.

RADWANSKA CAI

Se Serena ganhou sem maiores sustos, a polonesa Agnieszka Radwanska, terceira cabeça de chave, decepcionou ao ser eliminada já na segunda rodada deste Aberto da Austrália. E ela caiu de forma categórica diante da veterana croata Mirjana Lucic-Baroni, de 34 anos, que derrotou a atual terceira tenista do ranking mundial com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 62 minutos.

Superada por Radwanska nos dois únicos confrontos anteriores que havia travado com a polonesa, Lucic-Baroni chegou a ter o seu saque quebrado por duas vezes nesta quinta, mas converteu três de sete break points para surpreender a favorita.

E a próxima adversária da croata será outra surpresa do dia em Melbourne. Trata-se da grega Maria Sakkari, que eliminou a francesa Alize Cornet, 28ª cabeça de chave, com uma vitória por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 4/6 e 6/1.

Já as outras principais favoritas que foram para a quadra nesta quinta-feira na chave de simples garantiram vaga na terceira rodada. Uma delas foi a checa Karolina Pliskova, quinta cabeça de chave, que arrasou a russa Anna Blinkova por 6/0 e 6/2.

Assim, ela avançou para enfrentar a letã Jelena Ostapenko, que também mostrou força ao eliminar a casaque Yulia Putintseva, 31ª pré-classificada, por 6/3 e 6/1.

Outra tenista de destaque que passou à terceira rodada nesta quinta foi a eslovaca Dominika Cibulkova, sexta cabeça de chave, que eliminou a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 6/4 e 7/6 (10/8) e terá como próxima rival a russa Ekaterina Makarova, 30ª pré-classificada. Esta última contou com a desistência por lesão da italiana Sara Errani quando vencia o segundo set por 3/2, após ter liquidado a primeira parcial em 6/2.

KONTA X WOZNIACKI NA 3ª RODADA

Embalada pela conquista do Torneio de Sydney, onde ficou com o título ao surpreender Radwanska na semana passada, a britânica Johanna Konta também foi à terceira rodada em Melbourne ao bater a japonesa Naomi Osaka por 6/4 e 6/2.

Assim, a nona cabeça de chave da competição irá travar um interessante duelo com Caroline Wozniacki na próxima fase. Ex-líder do ranking mundial e 17ª pré-classificada na Austrália, a dinamarquesa avançou ao atropelar a croata Donna Vekic por 6/1 e 6/3.

Será a primeira vez que Konta, atual nona tenista do mundo, enfrentará Wozniacki, hoje 20ª colocada do ranking mundial, no circuito profissional.

A suíça Timea Bacsinszky (12ª cabeça de chave), a russa Elena Vesnina (14ª), a checa Barbora Strycova (16ª), a francesa Caroline Garcia (21ª) e a australiana Daria Gavrilova (22ª) foram as outras tenistas que confirmaram favoritismo para ir à terceira rodada com triunfos conquistados nesta quinta-feira.

A norte-americana Jennifer Brady, que precisou furar o qualifying para jogar na chave principal, também seguiu surpreendendo ao derrotar Heather Watson por 2 sets a 1. Antes de cair diante de Brady, a tenista britânica havia protagonizado a eliminação já na estreia da australiana Samantha Stosur, 18ª pré-classificada.