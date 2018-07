Serena vence e pega japonesa que obteve feito histórico

LONDRES - A norte-americana Serena Williams confirmou com tranquilidade o seu favoritismo nesta quinta-feira ao vencer a francesa Caroline Garcia por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e garantir vaga na terceira rodada de Wimbledon. Atual campeã do Grand Slam inglês, a tenista número 1 do mundo aparece como grande favorita ao título, principalmente depois da desistência da bielo-russa Victoria Azarenka por lesão e da inesperada eliminação da russa Maria Sharapova já na segunda rodada.

E, na próxima fase da competição, Serena terá pela frente uma adversária que voltou a fazer história em Wimbledon. Trata-se da japonesa Kimiko Date-Krumm, de 42 anos de idade. Depois de estrear com vitória e se tornar a segunda jogadora mais velha a vencer uma partida do tradicional torneio desde 2004, quando Martina Navratilova foi à segunda rodada aos 47 anos, desta vez a veterana tenista asiática venceu a romena Alexandra Cadantu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, e se tornou a mais velha jogadora a alcançar a terceira rodada do Grand Slam inglês desde o início da Era Aberta do tênis profissional, iniciada em 1968.

Date-Krumm não alcançava a terceira fase de Wimbledon desde 1996, quando foi até às semifinais da competição e acabou eliminada pela alemã Steffi Graf. Curiosamente, essa será a primeira vez que a tenista japonesa, atual 84.ª colocada do ranking mundial, enfrentará Serena Williams, que ocupa o topo do tênis feminino com a experiência dos seus 31 anos.

Nesta quinta, a norte-americana precisou de apenas 67 minutos para despachar Caroline Garcia. Absoluta com o saque na mão, Serena não ofereceu nenhuma oportunidade de quebra para a francesa em toda partida e aproveitou quatro de nove break points para encaminhar o seu triunfo de forma rápida. Ela ainda contabilizou nove aces e 30 winners, sendo que cometeu apenas nove erros não-forçados no duelo.

NA LI E STOSUR TAMBÉM AVANÇAM

Outra tenista asiática que garantiu vaga na terceira rodada de Wimbledon nesta quinta foi a chinesa Na Li. Sexta cabeça de chave, ela superou a romena Simona Halep por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 1/6 e 6/0, e se credenciou para encarar na próxima fase a checa Klara Zakopalova, que neste dia de confrontos em Londres derrotou a alemã Annika Beck por 7/6 (7/5) e 6/3.

A australiana Samantha Stosur, 14.ª cabeça de chave, também foi à terceira rodada nesta quinta ao arrasar a russa Olga Puchkova por duplo 6/2. Desta forma, ela terá pela frente em confronto que valerá uma vaga nas oitavas de final a alemã Sabine Lisicki, que superou a russa Elena Vesnina por 6/3 e 6/1.

Outra três jogadoras que já asseguraram lugar na terceira rodada nesta quinta foram a eslovaca Dominika Cibulkova, a croata Petra Martic e a norte-americana Madison Keys. A primeira delas atropelou a espanhola Maria Teresa Torro por 6/0 e 6/1, a segunda eliminou a checa Karolina Pliskova por 7/6 (9/7) e 6/1, enquanto a tenista dos Estados Unidos superou a alemã Mona Barthel por 6/4 e 6/2.