Serena vence em Doha e fica mais perto de retomar topo

Caso volte a vencer nesta sexta-feira e chegar às semifinais, a atual tenista número 2 do mundo voltará a ocupar a ponta da listagem da WTA, hoje liderada pela bielo-russa Victoria Azarenka. A rival de Serena nas quartas será a checa Petra Kvitova, oitava colocada do ranking e sétima cabeça de chave no Catar, que nesta quinta superou a russa Nadia Petrova, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3.

Por não ter competido em Doha no ano passado, Serena não tem pontos a defender em 2013 na competição, fato que lhe permitirá voltar ao topo do ranking com sua possível ida para a semifinal nesta sexta-feira. Já Azarenka, atual campeã do torneio catariano, perderá a liderança mesmo se faturar o bicampeonato e a irmã mais nova de Venus Williams for eliminada já na semifinal.

Para se aproximar da liderança nesta quinta, Serena precisou de apenas 57 minutos em quadra. No primeiro set, a jogadora dos Estados Unidos aproveitou três de quatro chances de quebrar o saque de Radwanska para aplicar um "pneu" (6/0). Já no segundo set, ela converteu três de cinco break points e viu a sua adversária conseguir duas quebras em quatro chances, esboçando uma reação ao reduzir uma vantagem de 4/1 para 4/3. Entretanto, em seguida a norte-americana ganhou dois games consecutivos para fechar o confronto em 2 sets a 0.