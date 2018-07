Serena vence fácil e vai às quartas de final na Suécia A norte-americana Serena Williams voltou a vencer uma adversária com facilidade no Torneio de Bastad e avançou às quartas de final da competição realizada em quadras de saibro, nesta quinta-feira, na Suécia. A tenista número 1 do mundo bateu a georgiana Anna Tatishvili por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, depois de ter estreado com uma vitória por 6/1 e 6/2 sobre a casaque Sesil Karatancheva, na última terça.