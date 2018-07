Serena vence fácil e vai às quartas de Roland Garros

A norte-americana Serena Williams não teve maiores dificuldades para garantir vaga nas quartas de final do torneio feminino de Roland Garros, nesta segunda-feira. Cabeça de chave número 1 do Grand Slam, ela venceu a israelense Shahar Peer por 2 sets a 0, com duplo 6/2, para avançar.

Líder do ranking mundial, Serena agora pela vencedora do confronto entre a belga Justine Henin e a australiana Samantha Stosur, que também será disputado nesta segunda-feira, para saber quem será sua adversária na luta por uma vaga na semifinal.

Para se classificar para as quartas de final, Serena esteve bastante tranquila em quadra para confirmar o seu favoritismo. Ela contabilizou seis aces e 24 winners, contra um ponto de saque e apenas dez bolas vencedoras de Peer, que chegou a quebrar o serviço da adversária e abrir 2 a 0 no início do confronto, mas depois foi dominada pela norte-americana.

Serena busca, em Paris, o seu 13.º título de Grand Slam, sendo que foi campeã de Roland Garros apenas em uma oportunidade, na edição de 2002 da competição francesa.