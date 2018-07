Serena vence francesa e avança às oitavas em Wimbledon; Venus cai

A família Williams deixou Wimbledon com sentimentos opostos nesta sexta-feira. Enquanto Serena avançou às oitavas de final, sua irmã Venus se despediu, em mais uma "zebra" nesta edição do Grand Slam britânico. Serena faturou sua 17ª vitória consecutiva na competição ao superar a francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/2).

Com direito a 13 aces, fundamento em que ela vinha sendo irregular, Serena ampliou sua série invicta na grama londrina. Serena foi campeã nas duas últimas vezes em que jogou o torneio, em 2016 e 2015 - no ano passado, ela ficou de fora porque estava grávida. Além dos aces, ela registrou 27 bolas vencedoras, contra 26 da rival. E cometeu 19 erros não forçados, diante de 11 de Mladenovic.

Nas oitavas de final, a tenista de 36 anos vai enfrentar outra atleta que já é mãe. A russa Evgeniya Rodina, que furou o qualifying, avançou na chave ao superar a norte-americana Madison Keys, então décima cabeça de chave. Rodina é a atual 120ª do mundo, enquanto Serena é a 181ª, mas deve entrar novamente no Top 100 ao fim de Wimbledon.

Com a vitória de Serena e a queda de Venus, a primeira é a única campeã ainda viva na chave feminina. Antes, foram eliminadas a checa Petra Kvitova, a russa Maria Sharapova e a espanhola Garbiñe Muguruza, campeã no ano passado.

Venus se despediu da competição ao ser batida pela holandesa Kiki Bertens. A 20ª cabeça de chave desbancou a 9ª pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (5/7) e 8/6. Bertens vai enfrentar agora a checa Karolina Pliskova.

Ainda nesta sexta, a croata Donna Vekic eliminou a belga Yanina Wickmayer por 7/6 (7/2) e 6/1, enquanto a italiana Camila Giorgi bateu a checa Katerina Siniakova por 3/6, 7/6 (8/6) e 6/2. E a russa Ekaterina Makarova derrotou outra checa, Lucie Safarova, por 4/6, 6/4 e 6/1.