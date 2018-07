Serena vence Halep e faz semifinal com Radwanska nos EUA

A norte-americana Serena Williams está classificada às semifinais do Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos. Na noite de quarta-feira, a número 1 do mundo avançou ao derrotar a romena Simona Halep, quinta colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e oito minutos.

O primeiro set da partida teve cinco quebras de serviço em dez games disputados, sendo três delas obtidas por Serena, que assim venceu a primeira parcial. Já no segundo set, a líder do ranking teve apenas um break point e o converteu, fechando o jogo em 2 a 0.

Nas semifinais, Serena terá pela frente a polonesa Agnieszka Radwanska, número 3 do mundo, que superou a checa Petra Kvitova em dois sets. A norte-americana está invicta diante da sua próxima adversária em Indian Wells, com nove vitórias.

O outro confronto das semifinais será determinado nesta quinta-feira com a realização dos dois duelos das quartas de final. A eslovaca Magdalena Rybarikova vai duelar com a bielo-russa Victoria Azarenka, enquanto a checa Karolina Pliskova terá pela frente a russa Daria Kasatkina.