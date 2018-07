Serena vence Lepchenko e vai às oitavas do US Open

Com mais uma vitória relativamente tranquila em sua campanha rumo ao seu sexto título do US Open, Serena Williams assegurou classificação às oitavas de final do Grand Slam realizado em Nova York, neste sábado, ao bater a sua compatriota Varvara Lepchenko por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Cabeça de chave número 1 da competição e atual líder do ranking mundial, Serena assim se credenciou para encarar na próxima fase a estoniana Kaia Kanepi, que neste sábado derrotou a espanhola Carla Suárez Navarro com parciais de 7/5 e 6/0.

Apesar de ter vencido por duplo 6/3, Serena sofreu um pouco para confirmar o seu favoritismo diante de Lepchenko, que é a atual 52ª colocada do ranking da WTA e só foi cair após 95 minutos de partida. No primeiro set, ela chegou a quebrar o saque da número 1 do mundo por uma vez, mas viu a sua adversária aproveitar dois de cinco break points para assegurar a vantagem inicial de 6/3.

Já na segunda parcial, desta vez sem ter o seu serviço quebrado, Serena foi feliz em duas de oito oportunidades de ganhar games no saque da rival para repetir o 6/3 que liquidou o confronto.

AZARENKA TAMBÉM AVANÇA

Ex-líder do ranking mundial e hoje apenas a 16ª cabeça de chave do US Open, a bielo-russa Victoria Azarenka também garantiu vaga nas oitavas de final neste sábado. Ela arrasou a russa Elena Vesnina por duplo 6/1 e terá pela frente na próxima fase uma das principais surpresas desta edição do Grand Slam. Trata-se da sérvia Aleksandra Krunic, que neste sábado eliminou a checa Petra Kvitova, terceira cabeça de chave e atual quarta tenista do ranking mundial, com uma vitória por duplo 6/4.

Outras duas tenistas que avançaram às oitavas de final e irão se enfrentar nesta próxima fase serão a italiana Flavia Pennetta e a australiana Casey Dellacqua. A primeiras delas venceu a norte-americana Nicole Gibbs por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/0, enquanto a segunda superou a checa Karolina Pliskova por 2 a 1, com 6/3, 3/6 e 6/4.

Também assegurada nas oitavas de final está a russa Ekaterina Makarova, que derrotou a casaque Zarina Diyas por 6/2 e 6/4 e agora espera a definição de sua próxima adversária, que sairá de um jogo programado para acontecer ainda neste sábado. Ela pegará quem levar a melhor no duelo entre a canadense Eugene Bouchard, sétima cabeça de chave, e a checa Barbora Zahlavova Strycova.