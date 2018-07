Serena vence Na Li e fica perto da semifinal em Istambul

Com seu segundo triunfo - bateu a alemã Angelique Kerber na terça -, a norte-americana chegou aos 4 pontos e disparou na liderança do Grupo A. Na Li, por sua vez, está zerada depois desta derrota em sua estreia.

Dependendo da combinação de resultados da próxima rodada, Serena poderá avançar à semifinal mesmo em caso de derrota em seu último jogo nesta fase de grupos, contra a bielo-russa Victoria Azarenka, atual número 1 do mundo. Já a chinesa precisará vencer Kerber e Azarenka para seguir com chances de classificação.

No primeiro jogo desta quarta, Serena e Na Li fizeram um duelo de quebras de saque no set inicial. Foram quatro para cada tenista. A chinesa começou melhor e chegou a abrir 4/1 no placar. Contudo, não conseguiu manter a vantagem e viu a rival levar a melhor no tie-break.

Depois do susto e da irregularidade no início, Serena dominou o segundo set, com uma quebra logo no início. Embalada, voltou a perder o saque mais uma vez na partida, mas se recuperou rapidamente e não teve dificuldade para fechar o set e o jogo, em 1h50min.

A rodada desta quarta contará com mais dois jogos: Victoria Azarenka x Angelique Kerber e Maria Sharapova x Agnieszka Radwanska, pelo Grupo B.