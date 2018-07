Serena vence sueca e conquista título em Bastad

BASTAD - A norte-americana Serena Williams frustrou a torcida local e conquistou neste domingo o título do Torneio de Bastad, disputado em quadras de saibro. Favorita, a número 1 do mundo derrotou na decisão a sueca Johanna Larsson, 76ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 18 minutos.

Larsson começou melhor a partida e chegou a abrir 3/1 ao obter uma quebra de serviço. Serena reagiu, empatou a parcial em 3/3, mas em seguida perdeu o seu saque novamente. Depois disso, porém, a norte-americana dominou completamente a decisão. Ela fechou a parcial em 6/4 e venceu oito games seguidos para abrir 5/0.

No sexto game, Larsson ainda conseguiu salvar um match point no seu serviço e confirmar o seu saque. Mas, soberana, Serena venceu o game seguinte para fechar a parcial em 6/1 e o jogo em 2 sets a 0, garantindo o título do Torneio de Bastad. Este foi o segundo duelo entre as tenistas e a norte-americana também havia vencido o anterior, neste ano, na Fed Cup.

Assim, Serena conquistou o 53º título da sua carreira e o sétimo apenas nesta temporada. Neste ano, ela também foi campeã em Brisbane, Miami, Charleston, Madri, Roma e Roland Garros. Enquanto isso, Larsson seguem sem títulos na sua carreira.