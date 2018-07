Serena vira sobre italiana e pegará alemã Görges na semifinal em Wimbledon

A norte-americana Serena Williams alcançou nesta terça-feira mais uma vez as semifinais de um Grand Slam. A ex-número 1 do mundo garantiu a classificação na grama inglesa de Wimbledon ao derrotar a italiana Camila Giorgi por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.

Disputando apenas seu quarto torneio após parar durante quase todo o ano de 2017, graças à gravidez de sua primeira filha, Serena mostrou estar retomando a melhor forma e já avança às semifinais de um torneio pela primeira vez neste retorno.

Número 181 do mundo, mas listada como 25.ª favorita em Wimbledon, Serena foi campeã nas duas últimas vezes em que jogou o torneio, em 2016 e 2015. No total, tem sete títulos na grama inglesa e 23 conquistas em torneios de Grand Slam.

Nesta quarta, ela sofreu pela primeira vez no torneio e precisou virar sobre a 52.ª colocada do ranking. A norte-americana levou um susto no primeiro set e saiu atrás no placar, mas reagiu nas duas parciais finais e confirmou duas das oito oportunidades de quebra para garantir a classificação.

Para seguir à decisão de Wimbledon, Serena agora terá que derrotar uma cabeça de chave. Ela vai encarar a alemã Julia Görges, 13.ª favorita da competição, que passou nesta terça pela holandesa Kiki Bertens também de virada, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/1. Quem passar nesta semifinal vai encarar na decisão a alemã Angelique Kerber ou a letã Jelena Ostapenko.